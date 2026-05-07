ЦСКА бился, но проиграл: как прошел дебютный матч Игдисамова на посту наставника «армейцев»

Дмитрий Игдисамов провел первый матч в качестве исполняющего обязанности главного тренера ЦСКА. Как он сложился для наставника «армейцев» - в материале «ТИ-Спорта».





Атмосфера на стадионе «Спартака» вчера пробивала до мурашек!

За годы с Fan ID в РПЛ мы уже успели отвыкнуть от атмосферы, которая была на стадионах в доковидные времена. «Спартак» и ЦСКА - дерби, которое всегда приковывало внимание каждого поклонника российского футбола.

Но вчера матч был приправлен особенно вкусными перчинками. Ведь он проходил в рамках финала Кубка России Пути регионов. Следовательно, никакого Fan ID на стадионе не было, а активные болельщики обеих команд полностью заполонили стадион «Спартака».

Уже перед началом встречи стало понятно, что на арене будет царить невероятная атмосфера. Обе команды приготовили красочные перфомансы, а сама игра, разумеется, была посвящена великому Дню Победы. Пафос встречи зашкаливал, и это был по-настоящему шикарный футбольный вечер.

Был он особенным и для наставника «армейцев» Дмитрия Игдисамова. Специалист сменил на посту Фабио Челестини буквально несколько дней назад. Ранее Игдисамов тренировал лишь молодежные команды «армейцев». Однако руководство ЦСКА не побоялось сделать рискованный шаг и доверить тренеру первую команду. Хотя ничего удивительного, с другой стороны, в этом нет. Ведь те же Кисляк, Данилов и несколько других футболистов ЦСКА в свое время проходили по юношам именно через Игдисамова.

Дебютный матч Игдисамова завершился поражением

Тренер «армейцев» удивил выбором основного состава на матч, выпустив с первых минут Артема Бандикяна. При Челестини игрок не провел на поле и минуты, а тут получил доверие со старта встречи. В остальном, состав ЦСКА пестрил знакомыми именами.

«Спартак» был содержательнее, интереснее по игре. Безусловно, смена тренера в ЦСКА придала определенный импульс команды. Тем не менее, «красно-белые» с первых минут взяли ход встречи под свой контроль. Гол-красавец Руслана Литвинова на 10-й минуте обеспечил «красно-белым» комфортное преимущество.

Трибуны были в экстазе. «Спартак» после забитого гола только добавил в движении. А ЦСКА старался играть в основном забросами на двух рослых нападающих - Лусиано Гонду и Тамерлана Мусаева. У последнего, к слову, был убойный момент на 33-й минуте, однако при выходе один на один с нападающим ЦСКА здорово сыграл Александр Максименко.

«Армейцы» преимущественно оборонялись в первом тайме, чего, конечно, не скажешь о вторых 45 минутах. Хороший момент во второй половине матча был у молодого Бандикяна. Несколько эпизодов создал себе Кирилл Глебов, который, чувствовалось, не мог играть в полную силу из-за травмы голеностопа.

Теперь «Спартак» ждёт соперника по финалу в Кубке России

«Спартак» дотерпел и обеспечил себе очень важную победу. Впереди - решающий матч за трофей против московского «Динамо» или «Краснодара». А Дмитрию Игдисамова хочется пожклать лишь удачи в оставшихся встречах на посту главного тренера ЦСКА.

«Трудностей не было. Я был включен в рабочий процесс основной команды уже несколько месяцев, поэтому понимал, как команда готовится. У нас была четкая идея на эту игру и всего два дня, чтобы натренировать определенные моменты как в атаке, так и в обороне. Но не могу сказать, что это трудности! Я ждал этого момента и сейчас наслаждаюсь настоящим. Сколько мне будет отведено времени в этой роли — не знаю, но каждая секунда, проведенная рядом с командой, пойдет мне на пользу.

Доволен всей командой, у меня абсолютно нет претензий к ребятам. Мы провели очень хороший матч, создали много голевых моментов. Сегодня решили детали: «Спартак» реализовал свой момент, а мы, к сожалению, нет. Ребята — молодцы, могу им сказать только слова благодарности за самоотдачу. А ответственность за результат на мне» - резюмировал Игдисамов на пресс-конференции.