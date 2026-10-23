ЦСКА без поражений, УНИКС дышит в спину: как стартовали клубы топ-4 Единой лиги

Накануне, казанский УНИКС дома обыграл МБА, проведя шестой матч в регулярном чемпионате этого сезона. Самое время посмотреть, как дался старт подопечным Милана Каракаша. Собственно, не только им, но и всей ведущей четвёрке Единой лиги ВТБ. Подробнее - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Против топов и аутсайдеров - два разных УНИКСА

Последние несколько месяцев для казанского УНИКСа - это словно один большой сон с не самыми приятными спецэффектами. Особенная его часть - это межсезонье, когда команду покинула куча лидеров и главный тренер Велимир Перасович. И Евгений Богачев (президент БК УНИКС) придумал интересный ход - поставить помощника хорвата, Милана Каракаша. Докупили несколько важных игроков.

Но уже Суперкубок показал, что в этом сезоне мы можем не увидеть старый добрый и побеждающий УНИКС. На том турнире, была разве что только одна легкая игра - против питерского «Зенита». А вот турки и ЦСКА показали, что проблем у казанской команды выше крыши.

А вот сезон в Единой лиге ВТБ - совсем другая история. Тут и времени на эксперименты побольше, да и сыграться проще за столько то игр. На данный момент казанцы провели уже шесть встреч. И на их основании можно сделать некоторые выводы.

Во-первых, УНИКС много забрасывает - 117 очков отгрузили Владивостоку, 93 «Енисею», 99 забиле «Самаре». Но это все соперники, так скажем, уровнем ниже. А вот например, против того же ЦСКА забросили 75 очков, а против «Пармы» Пашутина 88.

Второе - казанский клуб прогрессирует от игры к игре против слабых команд, а против топов, к сожалению, всплывают проблемы, обозначенные еще в Суперкубке - ребята Каракаша просто не могут контролировать темп. И мы уже не раз видели, как тем же армейцам стоило «поддать газа» в третьей четверти и УНИКС мы больше в матче не видели.

Михаил Беленицкий в борьбе за мяч Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Третье - важно. Потеря Алексея Шведа. Уроженец Белгорода сломал кисть и выбыл на два месяца. Его функцию взял на себя Михаил Беленицкий. Отметим, что он не только добавил лидерства, но и стабильно набирал очки, подстраховывая нападение. Отметим, что с потерей россиянина, Каракаш немного перестроил игру: больше пик-н-роллов, больше движения мяча, больше вовлеченности игроков передней линии.

ЦСКА как будто без слабых мест

А вот у кого дела идут как всегда ровно и не подкопаешься к их форме и ошибкам - это московский ЦСКА. У армейцев пять из пяти, в том числе, победа над УНИКСом в Казани. У подопечных Андреаса Пистиолиса выделяется Мело Тримбл, регулярно набирают очки Антониус Кливленд, Самсон Руженцев, Ливио Жан-Шарль, Никита Курбанов.

Надежны красно-синие и в защите. В матчах с «Динамо» и «Енисеем» разница в счете получилась довольно крупной — это показатель того, что ЦСКА не просто выигрывает, а доминирует. Да и тренерский штаб команды достаточно гибок: против быстрых команд делает акцент на переходах, против более медленных — на контроле темпа и игре в позиционной атаке.

Остановить такой ЦСКА может разве что своя ошибка или усталость по ходу сезона. Так как пока придраться к идеальной модели команды практически невозможно. Но это баскетбол и тут всякое бывало.

Душко Иванович схожу не сотворил чуда в Питере

А вот питерский «Зенит», с которым УНИКС в этом году сыграл кажется, уже несколько десятков раз, после смены тренера пока не может найти себя. Да, Душко Иванович - довольно колоритный и требовательный тренер, но пока сразу не получилось вдохнуть новую жизнь в клуб с берегов Невы. И дело тут не только, например, в крупном поражении в Казани. Нет.

Душко Иванович Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дело в том, что пока идет притирка. Ребята Ивановича и в предсезонке многих удивили: не выиграли домашний Кубок Кондрашина и Белова впервые за шесть лет, а в Суперкубке Единой лиги ВТБ не одержал ни одной победы. Да и по ходу чемпионата пока не густо. При том, что у них собран неплохой состав - стабильную игру временами выдают Ирэбу, Пойтрес, Жбанов и Роберсон, свой вклад вносят Андрей Мартюк, Сергей Карасёв. Но даже при наличии таких исполнителей «Зенит» не всегда стабильно реализует дальние броски. Например, в матче с УНИКСом команда реализовала лишь один трехочковый из десяти в первой половине — это катастрофа в современном баскетболе.

В контексте питерского клуба отметим и травму Александра Щербенева - он важный человек как в защите, так и в организации игры на периметре. Его потеря вынудила тренерский штаб перераспределять минуты между остальными игроками, из-за чего в некоторых матчах ротация выглядела менее сбалансированной.

Есть ли жизнь для «Локомотива-Кубань» без Миллера и Хаджибеговича?

Четвертый претендент на «трон» в российском баскетболе - это, конечно, «Локомотив-Кубань». Но здесь игра команда зависит всецело от игры двух человек Миллера (21 очко в среднем за матч) и Хаджибеговича (19 очков в среднем за матч).

Патрик Миллер Фото: lokobasket.com

Также отметим, что значительная часть очков пришлась на контратаки — это следствие активного давления в защите и борьбы за отскок. Еще ребята с Кубани имеют высокий процент реализации штрафных - 82,6 процента. Кстати, УНИКСу ближайший матч как раз играть с ними на выезде. Так что надо взять на заметку.

Наибольшие сложности, как и всем другим командам в чемпионате, «железнодорожникам» доставил ЦСКА. Например, было много потерь в этом матче. А всего их накопилось уже 60 за пять игр чемпионата.

При этом, клуб с Кубани в чемпионате одержал уже четыре победы в пяти матчах. И сейчас команде важно сфокусироваться на снижении количества потерь и поиске более стабильного баланса между атакой лидеров и командной игрой остальных.