«Црвена Звезда» в Казани взяла реванш у УНИКСа в Евролиге

В очередном домашнем матче Евролиги казанский УНИКС на своей площадке уступил сербской «Црвене Звезде» со счетом 77:84.

В отличие от предыдущих, к этой встрече казанцы могли более или менее спокойно подготовиться. К матчу УНИКС подошел на седьмом месте, «Црвена Звезда» — на 14-м. Впрочем, это абсолютно ничего не значило. Накануне 18-я команда, «Жальгирис», обыграла на выезде первую, «Реал».

На игру казанцы выставили следующий стартовый состав: Джон Браун, Вячеслав Зайцев, Марио Хезонья, Дмитрий Узинский и Андрей Воронцевич.

В первой четверти гости стартовали очень уверенно — 0:9 через четыре минуты. Казанцы реанимировали свое нападение только ближе к концу периода — 9:11 после попадания Джона Брауна. Но концовка четверти прошла под диктовку сербов, поставивших точку дальним попаданием, 11:22.

Во второй четверти у казанских парней полетели «трехи». Два раза подряд попал из-за дуги Марко Списсу, раз — Хезонья, 27:29 в середине периода. А Тони Джекири позволил УНИКСу впервые в матче выйти вперед, 31:29. Но «Црвена» снова уходит в отрыв благодаря семи потерям казанцев, 33:41 за полторы минуты до конца первой половины. «Треха» Хезоньи — 40:43 за полминуты. А Списсу с сиреной опять же из-за дуги восстанавил равновесие в счете, 43:43. Хозяева уверенно выиграли эту четверть. Ключевые цифры таковы: штрафные — 4–12, подбор — 12–17, передачи — 12–9, перехваты — 4–6, потери — 7–6.

В третьей четверти после красивейшего попадания с фолом Джона Брауна счет стал 50:45. УНИКС крепко держал инициативу в своих руках, гости постоянно догоняли с переменным успехом. После «трехи» Воронцевича преимущество хозяев достигло максимума — 65:56. Но небрежность в концовке позволила сербам сильно сократить разрыв в счете, 65:63.

Рывок сербов 9–0, на табло в начале последней четверти 65:67. И еще один рывок гостей, ставший роковым для казанцев, 9–0, счет 71:78. Досадные потери, и УНИКС на последней минуте уступил 10 очков, 74:84. «Црвена Звезда» взяла реванш за поражение в Белграде.

В следующем туре 22 февраля в Монако казанцы сыграют с одноименным клубом. А 13 февраля в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС примет на своей площадке красноярский «Енисей».

УНИКС (Казань, Россия) — «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — 77:84 (11:22, 32:21, 22:20, 12:21).

Самые результативные: Списсу (17 +6 передач), Хезонья (18 + 9 подборов), Д. Браун (13 + 6 подборов) — Уолтерс (19), Митрович (10), Калинич (20 + 6 передач), Холлинз (10).