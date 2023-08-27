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Crew Dragon с россиянином Борисовым на борту пристыковался к МКС
Сегодня пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС. Напомним, на его борту находится российский космонавт Константин Борисов. Об этом сообщает Роскосмос.
В 16.16 по московскому времени корабль причалил к модулю Harmony американского сегмента. Помимо Борисова, на МКС прибыли астронавты Жасмин Могбели, Сатоси Фурукава и Андреас Могенсен. Все они входят в состав миссии Crew-7.
«После открытия переходных люков они присоединятся к экипажу 69-й длительной экспедиции — космонавтам Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву, астронавтам Франциско Рубио, Стивену Боуэну, Вуди Хобургу, Султану аль-Нейади», — отмечается в телеграм-канале госкорпорации.
Ожидается, что миссия пробудет на МКС около полугода.
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