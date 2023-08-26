Crew Dragon с российским космонавтом на борту стартовал к МКС

Crew Dragon и Falcon 9 (миссия Crew-3)

Фото: NASA

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon корпорации SpaceX стартовала к Международной космической станции с космодрома в космическом центре Кеннеди, расположенном в штате Флорида. Об этом сообщает американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На борту Crew Dragon находятся участники миссии Crew-7. Это космонавт Роскосмоса Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен из Дании и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. Они должны пополнить 69-ю долговременную экспедицию МКС.

Ракета-носитель стартовала в 3.27 по местному времени (в 10.27 по московскому времени). Состыковаться с МКС корабль должен завтра, 27 августа, в 15.50 по Москве.

Изначально предполагалось, что Crew Dragon отправится к Международной космической станции 15 августа. Но запуск пришлось несколько раз переносить из-за необходимости провести дополнительные проверки систем корабля и ракеты-носителя, отмечает ТАСС.

Ранее с помощью Crew Dragon на борт МКС добрались два других российских космонавта: Анна Кикина в октябре 2022 года (миссия Crew-5) и Андрей Федяев в марте 2023-го (миссия Crew-6).