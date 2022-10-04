ЦПВС: Ан-26 пришлось уклоняться от столкновения с 2 беспилотниками США на севере Сирии

Самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС РФ при выполнении рейса в интересах снабжения российской группировки войск в Сирии был вынужден уклониться от столкновения с 2 американскими ударными беспилотниками на севере страны. Об этом передает ТАСС.

«Возглавляемая США так называемая международная антитеррористическая коалиция продолжает осуществлять незаконные полеты беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики», — заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.

По словам генерал-майора, БПЛА MQ-9 и MQ-1 следовали по маршруту движения Ан-26.

Егоров подчеркнул, что это не первый случай нарушения американскими военными положений Меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в САР, который был подписан 20 октября 2015 года.