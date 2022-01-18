Cпрос на туристическую аренду квартир в Казани за 2021 год вырос на 75%

В прошлом году интерес к посуточной аренде квартир в Казани увеличился на 75% по сравнению с 2020-м, сообщает пресс-служба Авито Недвижимости.

Согласно их данным, спрос на посуточную аренду квартир за 2021 год вырос в 1,5 раза. При этом средняя стоимость аренды по стране выросла на 7% и составила 1,6 тыс. рублей в сутки. В Казани ее средняя цена оказалась чуть меньше – 1,5 тыс. рублей.

Помимо интереса к квартирам, возрос спрос и на краткосрочную аренду загородных домов. Так, в Казани этот показатель за прошедший год увеличился на 24%, а по всей стране — на 29%.

Средние цены на аренду загородного жилья повысились на четверть за 2021 год — до 5 тыс. рублей. В столице Татарстана посуточная аренда загородного жилья обойдется в среднем в 6 тыс. рублей в сутки.