ЧП на переправе: как татарстанские спасатели вытаскивают людей из ушедшего под лед авто

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Насколько спецслужбы готовы к спасению людей, провалившихся под лед и тех, кто попал на переправе в ДТП? Кто первым должен дать сигнал экстренным службам? Сегодня на ледовой переправе в Зеленодольске прошли учения: сотрудники МЧС, медики скорой помощи и другие спецслужбы отрабатывали спасение терпящих бедствие на льду.

Чтобы максимально приблизить учения к реальному несчастному случаю, на переправу выехал автомобиль. Машина якобы вылетела на полосу встречного движения. Водитель и пассажир были без сознания.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Стоит отметить, что случаев провала автомобилей под лед у нас не было. Но бывает так, что машина может вылететь на полосу встречного движения. Так бывает во время сильного шквалистого ветра», – отметил руководитель Зеленодольского отделения ГИМС МЧС России по РТ Сергей Евсеев.

В учениях принимал участие восьмой отряд зеленодольского гарнизона. Главной целью задания было отработать слаженность действий и оперативность спецслужб.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первым на происшествие среагировал ответственный дежурный переправы. Мужчина позвонил на единый номер вызова экстренных служб 112. Через несколько минут возле переправы собрались сотрудники МЧС и медики скорой помощи.

Спасатели разблокировали двери на автомобиле, вытащили из него водителя и пассажира. Их на носилках доставили на берег, где передали медикам.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ребята действовали очень аккуратно. Вытащили нас, положили на носилки, довезли до берега. Все очень быстро, четко, слаженно», – поделился впечатлениями с учений сотрудник ледовой переправы Станислав. Молодой человек принял на себя роль пострадавшего пассажира.

На всю спасательную операцию ушло буквально несколько минут. После чего сотрудники МЧС измерили толщину льда, и, убедившись, что она составляет 25 см, дали разрешение на ее открытие и проезд автомобилей.