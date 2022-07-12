Covid остался на планете: Магдеев призвал челнинцев вакцинироваться перед осенью

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал горожан вакцинироваться от коронавируса Covid-19 перед приближающейся осенью. На аппаратном совещании в мэрии он поручил ответственным лицам провести разъяснительную беседу с гражданами.

«Дело идет к осени. Июль когда-то закончится, и август, и сентябрь тоже. Я думаю, вопросы вакцинации должны быть в повестке дня основными. Есть определенный период, когда нужно вакцинироваться, появляется определенный иммунитет. Мы видим, что происходят в ряде соседних стран в части ковида. Туристы посещают эти страны, и нет никакой гарантии, что эти проблемы не появятся и у нас», — сказал Магдеев.

Мэр Автограда напомнил, что накануне Президент Татарстана Рустам Минниханов в Доме Правительства призвал продолжить укрепление коллективного иммунитета к Covid-19 и поручил нарастить темпы вакцинации.

«Путь один — вакцинация. Covid остался на планете, и мы часть этой планеты. Об этом вчера говорил Президент нашей республики Рустам Нургалиевич. Цифры пусть никого не успокаивают. Они сегодня одни, а завтра могут быть совсем другие. Поэтому вопрос коллективного иммунитета — вопрос номер один сегодня», — заключил Магдеев.

Начальник Горздрава Александр Николаев доложил, что всего в город поступило более 360 тыс. доз вакцины. Первым компонентом вакцинировано свыше 298 тыс. горожан, вторым компонентом — более 229 тыс. Вакцинация проходит во всех поликлиниках города, также работают выездные бригады.

По сравнению с прошлой неделей наблюдается уменьшение числа зарегистрированных случаев коронавируса — заболело на семь человек меньше. За весь период с начала пандемии в Набережных Челнах отмечено 17 644 случая ковида. В настоящее время продолжает функционировать один провизорный госпиталь — это инфекционная больница, туда осуществляются первичные обращения. Количество обращений остается примерно одинаковым.