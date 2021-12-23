Covid-19 заразились 99 татарстанцев, 197 выздоровели

В Татарстане выявлено еще 99 случаев коронавирусной инфекции. Три человека заразились за пределами Татарстана, остальные контактным путем, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«51 человек госпитализирован, 48 получают лечение на дому», — отметили в ведомстве.

48 из 99 случаев зарегистрировано в Казани, следом по числу заражений находятся Зеленодольский район — 11, Челны — семь, Высокогорский — шесть. Пять пациентов проживают в Нижнекамске, четыре — в Альметьевском районе, по три — в Буинском и Сабинском. Два человека заболели в Дрожжановском, Спасском и Тукаевском районах, по одному — в Камско-Устьинском, Кукморском, Мензелинском, Муслюмовском, Нурлатском и Сармановском.

За время пандемии в республике подтвердилось 41 963 случая коронавируса, 35 327 человек поправились, в том числе 197 — за прошедший день.

Первую прививку от Covid-19 сделали 2 271 142 человека, оба компонента из них получили 1 859 785.