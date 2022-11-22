Concordia продолжится программой, состоящей из знаковых сочинений современной музыки

В третий музыкальный вечер XII Международного фестиваля современной музыки им. Софии Губайдулиной Concordia слушателей ждет программа, состоящая из сочинений знаковых композиторов XX-XXI веков, чьи произведения определили дальнейшее развитие современной академической музыки.

23 ноября в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского прозвучат сразу шесть сочинений.

В программу концерта войдут Адажиетто из Симфонии №5 Г. Малера, Концерт №2 для скрипки с оркестром Д. Шостаковича, Лебединая песня и Коллаж на тему B-A-C-H А. Пярта и «Поэма-Сказка» для симфонического оркестра С. Губайдулиной. Премьерным исполнением в Казани станет Маленькая Данелиада Г. Канчели.

В качестве солиста на сцену вместе с оркестром ступит лауреат и дипломант международных конкурсов Даниил Коган (скрипка). Дирижер – создатель и руководитель ансамбля Hortus Musicus, дирижер оркестра Таллинской филармонии Андрес Мустонен.

Реклама. ГАУК РТ «Государственный симфонический оркестр РТ»