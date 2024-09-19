Comedy Club закрывается, предстоящий выпуск шоу станет последним

Развлекательное шоу Comedy Club закрывается. Информацию об этом подтвердил креативный продюсер программы Гарик Харламов, пишет РИА «Новости».

Напомним, программа впервые вышла в эфир в 2005-м. С тех пор зрителям показали 20 сезонов или 800 выпусков, 1,5 тыс. стендапов и 4 тыс. миниатюр от юмористов. Еще Comedy Club провел 10 тыс. концертов в нескольких российских городах и за пределами нашей страны.

За все время своего существования Comedy Club был удостоен двух премий ТЭФИ.

В пятницу, 20 сентября, по ТВ покажут последний выпуск Comedy Club. На нем Харламов в самом начале своего выступления сделает официальное заявление.

Ранее Харламов в интервью журналисту Надежде Стрелец говорил, что пора Comedy Club в 21-м сезоне представить зрителю новый формат.

«То есть мы постараемся как-то его (шоу – прим. «Т-и») пере изобрести. Взять все самое лучшее из того, с чего мы начинали, но при этом не потерять наработки за эти годы. Будет иначе все: начиная от декораций до костюмов, резидентов в этом году мы увидим новых», – сказал Харламов.