news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Культура 19 сентября 2024 18:06

Comedy Club закрывается, предстоящий выпуск шоу станет последним

Скопировать ссылку

Развлекательное шоу Comedy Club закрывается. Информацию об этом подтвердил креативный продюсер программы Гарик Харламов, пишет РИА «Новости».

Напомним, программа впервые вышла в эфир в 2005-м. С тех пор зрителям показали 20 сезонов или 800 выпусков, 1,5 тыс. стендапов и 4 тыс. миниатюр от юмористов. Еще Comedy Club провел 10 тыс. концертов в нескольких российских городах и за пределами нашей страны.

За все время своего существования Comedy Club был удостоен двух премий ТЭФИ.

В пятницу, 20 сентября, по ТВ покажут последний выпуск Comedy Club. На нем Харламов в самом начале своего выступления сделает официальное заявление.

Ранее Харламов в интервью журналисту Надежде Стрелец говорил, что пора Comedy Club в 21-м сезоне представить зрителю новый формат.

«То есть мы постараемся как-то его (шоу – прим. «Т-и») пере изобрести. Взять все самое лучшее из того, с чего мы начинали, но при этом не потерять наработки за эти годы. Будет иначе все: начиная от декораций до костюмов, резидентов в этом году мы увидим новых», – сказал Харламов.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100