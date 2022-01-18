Чомахидзе: Со сборной Грузии мы достигли хороших результатов, «Синтез» — это новый вызов

Сборная Грузии по водному поло добилась неплохих результатов в те годы, когда ее возглавлял Реваз Чомахидзе. Но пришло время новых вызовов на более высоком уровне, поэтому он принял предложение казанского «Синтеза». Об этом рассказал сам тренер на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«После завершения карьеры игрока я вернулся в Грузию и решил заняться возрождением водного поло в стране. Там большие традиции. Нам удались некоторые успехи. Под моим руководством сборная Грузии попала в десятку на Чемпионате Европы, затем играли на квалификационном турнире к Олимпиаде. Это большие успехи для такой небольшой страны, как Грузия», – сообщил он.

После этого Чомахидзе взял паузу в водном поло и занимался бизнесом. Однако затем с ним связался президент «Синтеза» Ирек Зиннуров, который предложил ему пост главного тренера команды.

«Главная моя мотивация была в том, что сейчас состав у команды очень интересный и перспективный. Для меня как ватерполиста это очень интересный вызов – сделать так, чтобы игроки показали свой максимум», – добавил новый главный тренер.

Контракт с Чомахидзе заключен до конца этого сезона, после чего клуб и тренер будут обсуждать возможное дальнейшее сотрудничество.

Напомним, ранее ватерпольный клуб «Синтез» тренировал Марат Закиров, который был отправлен в отставку за провал в Лиге Чемпионов и невыразительную игру в чемпионате России, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».