Украинский президент Владимир Зеленский отменил встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок из-за позиции Берлина по «Северному потоку — 2» и поставкам оружия Киеву. Об этом журналист телеканала СNN Джейк Таппер рассказал в Twitter, ссылаясь на «источник, близкий к украинскому правительству», передает РИА Новости.

Таппер утверждает, что решение Зеленского связано с отказом Бербок «заявить о том, что ФРГ откажется от трубопровода „Северный поток — 2“ даже при „вторжении“ России» и отказом Берлина предоставить какую-либо военную помощь Киеву.

«Официально это было описано как ошибка при составлении графика, однако это было не так — это было намеренно, сказал мне источник», — рассказал журналист.

По его словам, собеседник якобы пожаловался на то, что многие в Восточной Европе и Киеве все чаше рассматривают Германию «скорее как союзника России, чем как союзника Запада».

Ранее представитель МИД Германии Андреа Зассе сообщила, что Бербок посетит Украину 7-8 февраля, однако накануне стало известно, что запланированные переговоры с Зеленский и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой не состоятся. Немецкий телеканал N24 передавал, что встреча отменена по инициативе украинской стороны.

Кулеба позднее заявил, что встреча Бербок с Зеленским не состоится из-за насыщенного графика главы украинского государства и что это не политический сигнал.

В последнее время Киев и западные страны постоянно заявляют о якобы усилении «агрессивных действий» со стороны России у украинских границ. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страна перемещает войска в пределах своей территории, и подчеркивал, что это никого не должно волновать.

На итоговой конференции Президент России Владимир Путин заявил, что о планах российского «вторжения» на Украину говорится уже с 2020 года. Тем не менее этого до сих пор не произошло. К тому же страна не раз подчеркивала, что никаких планов нападения у нее нет и не может быть.