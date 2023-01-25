CNN заявил, что ВСУ все труднее наносить удары по российским целям

Украинские чиновники жалуются, что ВСУ становится труднее наносить удары по российским целям из-за того, что россияне «учатся на своих ошибках». Об этом передает телеканал CNN.

«Украинские официальные лица заявляют, что россияне учатся на своих ошибках на поле боя, из-за чего украинским ракетам сложнее ударять по складам с боеприпасами и логистическим узлам», – сказано в материале.

Также представитель главного управления разведки украинского Министерства обороны Вадим Скибицкий рассказал каналу, что Киев ожидает наступление ВС России весной, передает РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.