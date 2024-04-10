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CNN: Власти США планируют запретить использование ПО «Лаборатории Касперского»
В США могут запретить компаниям и обычным пользователям использовать программное обеспечение от «Лаборатории Касперского». В настоящее время это решение дорабатывается, сообщает со ссылкой на источники CNN.
Меры планируют принять из соображений нацбезопасности. Так, для государственных учреждений это ПО уже находится под запретом. Канал отмечает: если меры будут приняты в отношении частных компаний, это станет беспрецедентным решением.
Сейчас по всему миру продуктами разработчика пользуются порядка 400 млн человек и 240 тысяч компаний. Неизвестно, сколько из них находятся на территории Соединенных Штатов.
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