CNN: В США изучают варианты модификации дронов Grey Eagle, чтобы передать их Киеву

В Соединенных Штатах изучают, как модифицировать беспилотники Grey Eagle для того, чтобы их можно было передать Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

«Как сообщили два чиновника, США изучают, как модифицировать беспилотники, чтобы их возможная потеря — вместе с чувствительными технологиями — стала менее опасной, что потенциально увеличит вероятность получения их украинцами», — передает телеканал.

По словам представителя Конгресса США, есть возможность исправить некоторые конкретные технические характеристики, однако это «требует времени и трудоемко». Другой чиновник рассказал, что вопросом модификации дроном занимается армия.

Телеканал резюмирует, что без изменений дроны, которые могут летать непрерывно до 30 часов, покрыть более 8 тыс. км и нести ракеты Hellfire, вряд ли попадут в список военной помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что Вашингтон решил не передавать Украине продвинутые беспилотники MQ-1C Gray Eagle из-за опасений обострения конфликта.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.