CNN утверждает о создании украинскими спецслужбами сети диверсантов на территории России

CNN, ссылаясь на связанные с американской разведкой источники, заявил о создании Украиной на территории России сети агентов и своих сторонников, которые получают дроны и осуществляют диверсии. Об этом передает РИА Новости.

Источники телеканала предполагают, что Украина ввозит дроны частями, где их потом собирают и запускают.

В Вашингтоне полагают, что к управлению диверсантами причастны украинские службы безопасности и разведки. Там также считают, что именно эти группы стояли за майскими атаками дронов на Москву.