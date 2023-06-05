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CNN утверждает о создании украинскими спецслужбами сети диверсантов на территории России
CNN, ссылаясь на связанные с американской разведкой источники, заявил о создании Украиной на территории России сети агентов и своих сторонников, которые получают дроны и осуществляют диверсии. Об этом передает РИА Новости.
Источники телеканала предполагают, что Украина ввозит дроны частями, где их потом собирают и запускают.
В Вашингтоне полагают, что к управлению диверсантами причастны украинские службы безопасности и разведки. Там также считают, что именно эти группы стояли за майскими атаками дронов на Москву.
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