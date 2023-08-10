CNN: Украина впервые отчиталась перед Пентагоном о применении кассетных боеприпасов

Пентагон получил от украинских властей первый отчет об использовании американских кассетных боеприпасов в ходе спецоперации, сообщает CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника. По его данным, переданная США информация включала как количество выпущенных снарядов, так и количество уничтоженных целей.

Чиновник, на которого ссылается издание, отказался привести журналистам какие-либо данные о количестве израсходованных боеприпасов или целей, которые они поразили.

Напомним, в начале июля Белый дом подтвердил, что передаст Киеву кассетные боеприпасы. Украинские военные, по данным зарубежных СМИ, которые ссылались на американских чиновников, планировали использовать их для продвижения на артемовском направлении. Президент России Владимир Путин заявлял, что у России есть в наличии большой арсенал таких снарядов, отмечая, что Москва оставляет за собой право на их использование, если Киев пойдет на такой шаг.