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Руc Тат
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Политика 2 июля 2023 20:56

CNN: У Штатов возникли проблемы с силами ПВО из-за помощи Украине

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Силы ПВО Соединенных Штатов оказались недоукомплектованы персоналом и столкнулись с перегрузкой из-за усиления присутствия в других странах. Об этом, ссылаясь на CNN, сообщают «Известия».

Проблему обострили участие Вашингтона в украинском конфликте и возможное противостояние с КНР, сдерживание Ирана и Северной Кореи.

Руководство американской армии обеспокоено сложившейся ситуацией: при угрозе собственной стране критические подразделения ПВО будут вынуждены работать на износ.

При этом проблема стоит настолько остро, что в 2020 году в Штатах провели опрос среди солдат и их семей об отношении к перегрузкам и психологическому давлению.

«Сейчас армия распорядилась, чтобы мы направили специалистов по психологическому здоровью в формирования. <...> Они у нас есть, и они станут постоянной частью этих организаций», — объяснил каналу руководитель Командования космической и противоракетной обороны Сухопутных войск США генерал-лейтенант Дэниел Карблер.

#США #пво
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