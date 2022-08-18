CNN Türk: Позиция Москвы по возможной встрече Путина и Зеленского изменилась

Москва смягчила свою позицию относительно возможных переговоров российского и украинского президентов. Об этом пишет CNN Türk со ссылкой на источники.

Если раньше российская сторона заявляла о том, что до встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского Москва и Киев должны составить дорожную карту по Украине, теперь она допускает обсуждение дорожной карты на встрече президентов.

«Лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь», — цитирует источники CNN Türk.

Телеканал отмечает, что Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял о готовности выступить посредником между двумя сторонами с момента спецоперации.

18 августа Эрдоган посетит с рабочим визитом Украину. Планируется, что он встретится с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем, на встрече будут рассмотрены возможные дипломатические шаги для прекращения конфликта и механизм, созданный для экспорта украинского зерна.