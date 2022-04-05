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Политика
5 апреля 2022  09:26

CNN: США тайно испытали гиперзвуковую ракету

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В марте Пентагон провел секретные испытания американской гиперзвуковой ракеты. Они держались в тайне, чтобы не увеличивать напряженность между США и Россией, сообщает CNN.

По данным телеканала, испытания прошли успешно. Они проводились прямо перед визитом президента США Джозефа Байдена в Европу. Якобы именно это стало причиной секретности.

По словам чиновника, США испытали гиперзвуковую ракету, разрабатываемую в рамках «Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия» (HAWC). Она была запущена с бомбардировщика B-52.

Телекомпания подчеркивает, что это второе успешное испытание гиперзвукового оружия в рамках программы HAWC. Первое состоялось в сентябре прошлого года.

Президент России Владимир Путин впервые представил результаты разработки гиперзвукового оружия в марте 2018 года. Во время послания Федеральному собранию глава государства показал ракету «Сармат», ракетный комплекс «Кинжал», боевое оснащение «Авангард» и лазерные боевые установки.

#оружие #гиперзвуковое оружие #Пентагон
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