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Руc Тат
Политика 4 октября 2023 19:32

CNN: США передадут Украине конфискованные у Ирана оружие и боеприпасы

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США планируют передать Украине тысячи единиц оружия и боеприпасов, конфискованных у Ирана. Об этом CNN рассказали источники в Правительстве Соединенных Штатов.

О решении будет объявлено уже на этой неделе, однако как Администрация Байдена аргументирует этот шаг, пока неизвестно. По данным канала, поиск законных оснований для передачи занял уже несколько месяцев, так как противоречит требованиям ООН. По закону конфискат должен быть уничтожен либо помещен на хранение.

Оружие и боеприпасы были перехвачены ВМС США на судне в Оманском заливе. Контрабандное оружие было отправлено из Ирана в Йемен.

#США #Иран #Украина #оружие
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