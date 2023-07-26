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CNN: США обеспокоены, что действия Тревора Рида могут навредить обмену с РФ заключенными
Американские власти обеспокоены тем, что участие бывшего морпеха Тревора Рида в боевых действиях на Украине может как-то повлиять на переговоры с Россией по вопросу обмена Пола Уилана и Эвана Гершковича. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента Веданта Пателя.
«Это то, что человек сделал по собственной воле, и действия Рида следует отделять от переговоров об освобождении Эвана Гершковича и Пола Уилана», — утверждает чиновник.
Таким образом он подчеркивает, что эти случаи следует рассматривать отдельно. Патель заявил, что США продолжат напрямую взаимодействовать с Россией в этом вопросе.
Ранее издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне писало, что бывший американский морской пехотинец, обвиненный в России в нападении на полицейских, осужденный за это в 2020 году и переданный США в 2022-м в рамках обмена, получил ранение, участвуя в боевых действиях на Украине.
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