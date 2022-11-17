CNN: США быстро призвали Зеленского выбирать выражения после инцидента в Польше

США быстро призвали Президента Украины Владимира Зеленского осторожнее выбирать выражения после инцидента с упавшей ракетой в Польше. Тогда украинский лидер почти сразу же обвинил в произошедшем Россию, передает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

«Примерно через час после того, как стало известно об инциденте, Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что "российские ракеты попали по Польше"<...> [советник Президента США по нацбезопасности Джейк] Салливан быстро позвонил в офис Зеленского после этих заявлений и призвал чиновников более осторожно относиться к тому, как они говорят об инциденте», — цитирует сообщение РИА Новости.

Напомним, что вечером 15 ноября на территорию Польши упала ракета. Инцидент произошел неподалеку от границы с Украиной, погибли два человека. Предварительные итоги расследования говорят о том, что ракета была пущена Украиной, однако в США и НАТО отметили, что ответственность за ситуацию все равно лежит на России.