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CNN: Россия передала Ирану образцы западного оружия, захваченного на Украине
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Россия передала часть захваченного на Украине западного оружия Ирану. Об этом со ссылкой на CNN сообщает ИА Regnum.
По данным телеканала, комплексы Javelin и ЗРК Stinger отправляются в Иран для исследования.
По мнению официальных лиц США, эта проблема не получила широкого распространения, так как Минобороны Украины регулярно передает Штатам сведения о потерях по оружию и технике.
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