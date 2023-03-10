CNN: Россия передала Ирану образцы западного оружия, захваченного на Украине

Россия передала часть захваченного на Украине западного оружия Ирану. Об этом со ссылкой на CNN сообщает ИА Regnum.

По данным телеканала, комплексы Javelin и ЗРК Stinger отправляются в Иран для исследования.

По мнению официальных лиц США, эта проблема не получила широкого распространения, так как Минобороны Украины регулярно передает Штатам сведения о потерях по оружию и технике.