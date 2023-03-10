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Политика 10 марта 2023 19:00

CNN: Россия передала Ирану образцы западного оружия, захваченного на Украине

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Россия передала часть захваченного на Украине западного оружия Ирану. Об этом со ссылкой на CNN сообщает ИА Regnum.

По данным телеканала, комплексы Javelin и ЗРК Stinger отправляются в Иран для исследования.

По мнению официальных лиц США, эта проблема не получила широкого распространения, так как Минобороны Украины регулярно передает Штатам сведения о потерях по оружию и технике.

#США #оружие #Иран
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