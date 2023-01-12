CNN рассказал об освобождении задержанного в России в 2022 году американца Дадли

Россия освободила 35-летнего американского ветерана морской пехоты Тейлора Дадли. Об этом сообщает телеканал CNN.

Житель штата Мичиган был задержан российскими пограничниками в апреле 2022 года при пересечении границы между Польшей и Калининградской областью.

Бывший морской пехотинец приехал в Польшу, чтобы посетить музыкальный фестиваль. Неизвестно, зачем ему понадобилось пересекать границу.

О задержании Дадли не было широко известно, потому что члены его семьи хотели, чтобы переговоры о его освобождении оставались конфиденциальными.

По информации телеканала, переговорами занималась некоммерческая организация — Центр глобального взаимодействия имени Билла Ричардсона (основатель центра Билл Ричардсон — бывший губернатор штата Нью-Мехико, до того — постоянный представитель США при ООН и министр энергетики в администрации Билла Клинтона — прим. Т-и).

Вице-президент центра Микки Бергман особо подчеркнул, что никакого обмена при освобождении Дадли не происходило. Из заявления пресс-службы центра следует, что в процессе также участвовали Государственный департамент и посольства Соединенных Штатов в Москве и Варшаве.