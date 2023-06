CNN: Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона не признал вину

Фигурант дела об утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра на суде отрицает свою вину. Об этом передает канал CNN, сообщает РИА Новости.

«Джек Тейшейра, военнослужащий национальной гвардии ВВС, обвиняемый в утечке секретных военных документов в социальные сети, в среду в суде штата Массачусетс не признал себя виновным по шести федеральным обвинениям», – говорится в сообщении.

Тейшейру обвиняют по шести пунктам – суммарно ему грозит до 60 лет заключения.

Ранее The New York Times сообщала, что тем, кто слил в Сеть секретные документы Пентагона, может быть 21-летний летчик Джек Тейшейра, позднее его арестовали. Как писала газета The Washington Post, молодой человек считал «удручающими» боевые действия между Россией и Украиной.