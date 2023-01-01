Североатлантический альянс может принудить киевский режим к подписанию мирного соглашения с Россией, если у руководства блока сдадут нервы. Такое мнение высказал эксперт CNN Ник Патон Уолш, передает РИА Новости.

«Терпению НАТО может прийти конец из-за поставок оружия, — сказал Уолш. — Это заставит искать экономической целесообразности в ущерб долгосрочной безопасности и настаивать на невыгодном для Киева мире».

После начала спецоперации России на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. Москва неоднократно отмечала, что Запад таким образом стремится затянуть конфликт.