Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
CNN: Наемники бегут с Украины, увидев реальные бои
Иностранные наемники не осознают, что их ожидает на Украине, подписывая контракты с ВСУ. Увидев же реальные бои, они покидают страну, сообщает CNN.
Как рассказал каналу лейтенант ВСУ Дмитрий Костюк, его подразделение доукомплектовали 12 бойцами из других стран. Часть из них жаждала романтики, другая — получить «хорошую строчку в резюме», однако после боя почти половина решила покинуть Украину.
ВСУ столкнулись с серьезными проблемами из-за нехватки личного состава. Как напоминает CNN, об этом в своей статье для The Economist косвенно заявлял и главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»