Иностранные наемники не осознают, что их ожидает на Украине, подписывая контракты с ВСУ. Увидев же реальные бои, они покидают страну, сообщает CNN.

Как рассказал каналу лейтенант ВСУ Дмитрий Костюк, его подразделение доукомплектовали 12 бойцами из других стран. Часть из них жаждала романтики, другая — получить «хорошую строчку в резюме», однако после боя почти половина решила покинуть Украину.

ВСУ столкнулись с серьезными проблемами из-за нехватки личного состава. Как напоминает CNN, об этом в своей статье для The Economist косвенно заявлял и главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.