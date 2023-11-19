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Политика 19 ноября 2023 16:37

CNN: Наемники бегут с Украины, увидев реальные бои

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Иностранные наемники не осознают, что их ожидает на Украине, подписывая контракты с ВСУ. Увидев же реальные бои, они покидают страну, сообщает CNN.

Как рассказал каналу лейтенант ВСУ Дмитрий Костюк, его подразделение доукомплектовали 12 бойцами из других стран. Часть из них жаждала романтики, другая — получить «хорошую строчку в резюме», однако после боя почти половина решила покинуть Украину.

ВСУ столкнулись с серьезными проблемами из-за нехватки личного состава. Как напоминает CNN, об этом в своей статье для The Economist косвенно заявлял и главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

#Украина #наемники
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