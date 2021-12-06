CNN: Американские власти готовят новый пакет антироссийских санкций

Американские власти прорабатывают вопрос введения новых антироссийских санкций, которые якобы должны предотвратить вторжение РФ на Украину. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Мы собрали чертовски агрессивный пакет», — сказал один из источников.

Отмечается, что ограничения коснутся «близкого окружения» Президента России Владимира Путина, энергетических компаний и банков.

«Новые санкции могут также затронуть суверенный долг России», — передает CNN.

Так, меры предусматривают отключение РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Источник сказал, что подобный шаг власти Соединенных Штатов рассматривают как «ядерный» вариант.

По словам лица, знакомого с ситуацией, решение о санкциях пока не принято — администрация США ведет переговоры с европейскими партнерами для координации действий.

Сообщение CNN появилось в преддверии разговора российского и американского президентов, который пройдет 7 декабря, сообщает РИА Новости.

В последнее время Киев и западные страны выражают обеспокоенность из-за того, что Россия якобы стягивает военные силы к границе с Украиной. Как подчеркивал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах территории страны и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. Сами же Соединенные Штаты и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море.