ЧМ по водным видам спорта перенесен, но запланированные FINA турниры в Казани состоятся

Чемпионат мира по водным видам спорта, который должен был пройти в Фукуоке с 13 по 29 мая, вновь перенесен из-за санитарно-эпидемиологической обстановки. Новая дата проведения — июль 2023 года. Сообщает на своем сайте Международная федерация по водным видам FINA.

Ситуацию прокомментировала заслуженный тренер РФ, председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания России, региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» Ольга Павлова. «Несмотря на то что чемпионат мира по водным видам спорта в очередной раз перенесен по срокам проведения по причине обострения ситуации с коронавирусом, все турниры, запланированные FINA в Казани, состоятся», — заявила она.

Павлова пояснила, что, несмотря на смену президента в FINA, кредит доверия руководства к Казани остался высоким.

«Все договоренности с новым президентом FINA в рамках форума „Россия – спортивная держава“ выполняются», — отметила специалист.

Отдельно Ольга Павлова остановилась на этапе мировой серии по синхронному плаванию, который должен пройти в столице Татарстана в апреле 2022 года.

«Мировой этап по синхронному плаванию, проходящий в Казани, неоднократно признавался лучшим в мире. И уже сегодня на мировую серии по синхронному плаванию заявилось 50 российских спортсменов -это два состава: взрослый и юниорский», — уточнила заслуженный тренер РФ.