ЧМ по плаванию, 1100-летие ислама и сессия ЮНЕСКО: главные события-2022 в Татарстане

Новый 2022 год для Татарстана будет насыщен масштабными и знаковыми событиями в самых разных сферах – спортивные соревнования мирового уровня, юбилей принятия ислама Волжской Булгарией, сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. О том, что ждет республику в ближайшие месяцы, – в обзоре ИА «Татар-информ».

«Добавьте еще четыре континента – и сможете оценить внимание к турниру мировой аудитории»

В декабре в татарстанской столице состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде Фото: © ИА «Татар-информ»

В декабре Казань сделает еще один шаг навстречу большому спорту – в татарстанской столице состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Возможность проведения этого события до последнего времени была под вопросом: с одной стороны, в планы организаторов вмешалась пандемия, а с другой – санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Однако в последних числах 2021 года WADA дала зеленый свет проведению водного мундиаля в столице РТ.

Кроме того, в Казани в 2022 году также пройдет Всемирная конвенция Международной федерации плавания (FINA).

«Плавание один из самых популярных и смотрибельных видов спорта в мире. Совсем недавно, в начале ноября, мы провели чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, который показали 22 телеканала только в Европе. К сожалению, турнир прошел без зрителей. Это самые крупные, с точки зрения охвата аудитории, то есть самые смотрибельные соревнования за последние четыре года из проведенных в городе. Добавьте еще четыре континента, и вы сможете оценить внимание к этому турниру мировой аудитории», – объяснил масштаб грядущего чемпионата министр спорта РТ Владимир Леонов.

Он добавил, что многие международные спортивные федерации признают Казань и Республику Татарстан надежным партнером в организации самых крупных и сложных проектов.

«С того дня, когда “Рубин” обыграл “Барселону” в октябре 2009 года, когда мир впервые полез в Google искать Казань на карте, прошло всего-то 12 лет, но город совершил квантовый скачок в своем развитии и продвижении. Поэтому в части продвижения города скорее стоит говорить об укреплении своего позиционирования. Казань – дом для FINA. Мы регулярно проводим международные турниры по водным видам спорта и чемпионат мира 2022 года станет еще одним подтверждением нашей надежности», – заметил Владимир Леонов.

Владимир Леонов: «Мы регулярно проводим международные турниры по водным видам спорта и чемпионат мира 2022 года станет еще одним подтверждением нашей надежности» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

По его словам, несмотря на имеющийся у Казани колоссальный опыт, столица республики «растет» с каждым крупным международным ивентом. Все это стало возможным благодаря отлаженной системе управления и взаимодействия с вовлеченными федеральными и региональными министерствами.

«Подготовка к событию уже началась», – резюмировал глава Минспорта Татарстана.

«Плаванием увлекаются более 11 тысяч казанцев»

Предстоящий ЧМ FINA по плаванию на короткой воде будет организован на самом высоком уровне, уверены в мэрии Казани. Там подчеркнули, что каждое крупное спортивное событие на площадке столицы РТ дает импульс к популяризации здорового образа жизни не только для казанцев, но и для жителей республики в целом.

«Так, в 2010 году спортом занимались лишь 18,7% казанцев. После Универсиады эта цифра выросла до 38,5% (2014 год), а на сегодняшний день уже более половины казанцев (51,5%) систематически занимаются физкультурой и спортом. При этом плаванием увлекаются более 11 тысяч казанцев, с 2015 года в городе построено порядка 20 бассейнов», – отметили в мэрии.

«Плаванием увлекаются более 11 тысяч казанцев, с 2015 года в городе построено порядка 20 бассейнов» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Там добавили, что международные мероприятия также повышают компетенцию казанских специалистов. В городе выросла целая когорта профессионалов, которые прошли хорошую школу и получили опыт организации и проведения масштабных мероприятий.

«Теперь они трудятся при организации других крупных международных соревнований. Например, казанских менеджеров и волонтеров можно было встретить на Олимпиадах в Лондоне и Сочи, на студенческой Олимпиаде в Сингапуре и на чемпионате мира по футболу в Бразилии», – заключили в исполкоме Казани.

«Принятие ислама в 922 году – это самый главный выбор, который сделал наш народ в своей судьбе»

Помимо спортивных ивентов 2022 год станет богатым на события в духовной жизни татарстанцев. В год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в республике пройдет целая серия культурных мероприятий, планируется строительство научного центра по сохранению и изучению исламских рукописей и других объектов. Ранее план мероприятий был утвержден вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

По словам заместителя Председателя Правительства, в перечень включено 71 мероприятие. Документ разрабатывался по распоряжению Президента России Владимира Путина, который не раз подчеркивал важность этого события.

В год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в республике пройдет целая серия культурных мероприятий Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Хуснуллин рассказал, что в Татарстане планируется ряд научных, культурных и просветительских мероприятий, которые подчеркнут важность принятия ислама Волжской Булгарией для объединения людей. Причем значимость события в наши дни ничуть не уменьшилась.

Помимо этого, в честь события ведется работа над вопросом строительства комплекса Соборной мечети имени 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Предполагается, что комплекс включит в себя музей, библиотеку и выставочно-лекционные залы.

Также, согласно плану, в Казани появится научный центр по сохранению, изучению, популяризации и введению в научный оборот исламских рукописных источников, размещенных в фондах различных библиотек и научных учреждений. Помимо Татарстана, праздничные мероприятия развернутся в ряде других субъектов, в том числе в Ульяновской области, Нижнем Новгороде, Москве.

Значение предстоящей даты для татарского народа сложно переоценить, подчеркнул глава Духовного управления мусульман РТ, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«Всевышний создает и уничтожает целые народы и государства, одним ниспосылает несметные блага, других подвергает испытаниям. Судьба татарского народа – очень непростая, иногда трагическая, но поучительная. И у меня нет сомнений в том, что Аллах не просто так поселил нас на этой земле, рядом с разными народами, в самом сердце современной России, благословил путь арабского посольства до северных границ мира. Иначе как чудом и волей Всевышнего не объяснишь совершение в Средние века такого долгого и опасного путешествия», – отметил муфтий РТ.

Камиль хазрат Самигуллин: «Судьба татарского народа – очень непростая, иногда трагическая, но поучительная. И у меня нет сомнений в том, что Аллах не просто так поселил нас на этой земле» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Он напомнил, что это произошло ровно через 300 лет после хиджры. Несмотря на трудности, арабское посольство добралось до Волжской Булгарии и выполнило свою миссию. Камиль Самигуллин отметил, что в исламе есть такое понятие – «кадар», то есть предустановление. Это один из столпов исламской веры, подразумевающий божественное предопределение всего происходящего. Каждый человек рождается со своей судьбой, которую ему предначертал Всевышний, но и одновременно оставил за ним выбор в тех или иных делах.

«И за каждый свой выбор мы ответим в День Суда. Так вот принятие ислама в 922 году – это самый главный выбор, который сделал наш народ в своей судьбе. Добровольный, осознанный, свободный выбор. Самый правильный за всю свою многовековую историю. Благодаря нашим предкам мы познали великую милость Всевышнего – мы стали частью уммы Пророка Мухаммада, последнего посланника Аллаха во всем людском роде», – подчеркнул Камиль хазрат Самигуллин.

В заключение он отметил, что именно ислам дал татарам силы и возможности сохраниться как нация в период самых суровых испытаний, выпавших на их долю.

«И мы до сих пор стоим на твердыне этого незыблемого фундамента, а вера по сей день служит нам яркой путеводной звездой», – резюмировал муфтий Татарстана.

«Нужно восстановить историю распространения ислама на территории Среднего Поволжья»

Юбилейные торжества, приуроченные к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, являются хорошим поводом для дополнительного изучения социально-исторического аспекта этого события, считает ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин.

Рафик Мухаметшин: «Пользуясь юбилейной датой, мы должны поднимать и актуальные вопросы роли и места ислама в современной жизни российского общества» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Мы знаем, что 922 год является годом принятия ислама в Волжской Булгарии. Но что было до этого? Как распространялся ислам в низовьях Волги? Например, ряд историков говорят, что здесь уже были мусульмане, которые в качестве миссионеров приезжали туда еще во времена Пророка Мухаммада. Нам нужно восстановить историю распространения ислама на территории Среднего Поволжья в те далекие времена», – объяснил Мухаметшин.

Он отметил, что празднования также могут послужить толчком для более детального изучения ислама в Казанском, Сибирском, Астраханском ханствах и Ногайской Орде.

«Кроме того, пользуясь юбилейной датой, мы должны поднимать и актуальные вопросы роли и места ислама в современной жизни российского общества. Этих вопросов очень много: от религиозного реформаторства до консерватизма. Как совместить обновление и приверженность традиционным ценностям? Здесь множество аспектов, которые нуждаются в глубоком осмыслении. И юбилей, с его круглыми столами и конференциями, может в этом помочь», – заключил Рафик Мухаметшин.

«Проведение сессии ЮНЕСКО – это соответствующая оценка республики»

Другим знаковым событием для всей республики в 2022 году станет проведение в Татарстане 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Заседание состоится в Казани в день проведения республиканского праздника Сабантуй.

Заседание 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО состоится в Казани в день проведения республиканского праздника Сабантуй Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По словам Государственного Советника РТ, председателя Попечительского Совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Минтимера Шаймиева, проведение сессии именно в Татарстане – это высокая оценка деятельности республики по сохранению культурного наследия.

«Это огромное доверие, поскольку нам приходится обеспечивать сохранность объектов, которые уже приняты в список ЮНЕСКО, а там очень строгие правила. Там, где допускаются малейшие нарушения порядка сохранения материального наследия, – эти объекты исключают безвозвратно», – подчеркнул Шаймиев.

Минтимер Шаймиев: «Проведение сессии именно в Татарстане – это высокая оценка деятельности республики по сохранению культурного наследия» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В марте 2021 года на 15-й чрезвычайной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО было принято официальное решение о проведении очередной 45-й сессии комитета в 2022 году в Казани. В рамках мероприятия также пройдут Форум управляющих объектами всемирного наследия, Молодежная модель и детская смена во Всероссийском детском центре «Орленок». Ожидается участие порядка 4 тыс. делегатов, включая министров культуры, образования и экологии.

Проведение сессии ЮНЕСКО на территории татарстанской столицы является мировым признанием работы республики по сохранению истории, проделанной за последние годы. Так это событие оценила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Комитет не будет выезжать туда, где вопросы сохранения культурного наследия не решаются, где есть какие-то проблемы в этом направлении. Проведение здесь сессии ЮНЕСКО – это соответствующая оценка республики», – объяснила Валеева.

Она напомнила, что на территории Татарстана сложилась уникальная ситуация – в регионе расположены сразу три объекта всемирного наследия. Это Болгарский музей-заповедник, остров-град Свияжск и Казанский Кремль.

Зиля Валеева: «Мы попали в лучший туристический путеводитель мира. И теперь мы видим подтверждение того, что работа в республике идет на таком же мировом уровне» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«А ведь по спискам ЮНЕСКО люди определяют, куда им ехать в путешествие, где и что можно посмотреть. Таким образом, мы попали в лучший туристический путеводитель мира. И теперь мы видим подтверждение того, что работа в республике идет на таком же мировом уровне», – сказала Зиля Валеева.

По ее словам, одним из важных аспектов сессии будет не только само заседание, но и связанные с ним активности мировых экспертов ЮНЕСКО. В эти дни их внимание будет приковано к Казани и Татарстану – это станет еще одним шагом к росту узнаваемости республики во всем мире.

«Работа республики по сохранению наследия будет в центре внимания мировых экспертов»

Мнение главы Общественной палаты РТ разделяет и председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров. По его словам, сессия ЮНЕСКО в Казани позволит сделать город и республику еще более узнаваемыми, в том числе среди молодежи со всего мира.

«Сессия ЮНЕСКО в Казани позволит сделать город и республику еще более узнаваемыми, в том числе среди молодежи со всего мира» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Наша республика на протяжении веков была местом дружного проживания множества народов. Именно здесь находятся сразу три мировых объекта наследия, объединяющие разные народы и культуры. И то, что эти объекты были сохранены, воссозданы и оберегаются, – все это говорит о том отношении к историческому наследию, которое проявляет Татарстан», – подчеркнул Кадыров.

Он напомнил, что подобных исторических мероприятий в России еще не проводилось, и выбор Татарстана в качестве площадки сессии ЮНЕСКО показывает мировое признание заслуг республики в этой сфере.

«К нам приедут эксперты со всего мира, Татарстан и его работа с историческим наследием будут в фокусе их внимания. Это большое достижение не только для нашей республики, но и для России в целом», – заключил Тимур Кадыров.