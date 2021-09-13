Члены жюри фестиваля мусульманского кино объяснили победу фильма с нецензурной бранью

В Казани завершился XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Обладателем Гран-при этого года стала картина «18 килогерц» режиссера Фархата Шарипова, ставшая темой для дискуссии в рамках пресс-конференции ИА «Татар-информ».

Сюжет фильма повествует о жизни подростков конца 90-х на улицах Алматы. Несмотря атмосферность картины, она не пропагандирует использование нецензурной брани, прием наркотиков и алкоголя, отмечают члены жюри. По их мнению, суть киноленты зашифрована в названии фильма: 18 килогерц — это частота, которую не улавливает ухо взрослого человека. Можно сказать, что она о мире молодежи, который недоступен взрослым.

«Наши дети растут в мире, где есть нецензурная брань, наркотики, алкоголь. И делать вид, что этого нет, прятать голову в песок, на мой взгляд, неосмотрительно с нашей стороны», — считает член жюри — кинокритик, сценарист, исполнительный директор группы компаний GN Interpartners Валерия Байкеева.

Она отметила, что важно поднимать столь острые вопросы в фильмах.

Сам режиссер рассказал, что является последователем гиперреализма, а модель поведения своих героев перекладывал с реальных людей. К тому же лента во многом автобиографична — ранее Фархат Шарипов признавался, что, будучи подростком лихих девяностых, не раз становился свидетелем беспредела на улицах города.

«Для меня кино остается аттракционом. И этот аттракцион работает только тогда, когда ты в него веришь. Придумывать персонажей, которых я не видел в жизни, сложно. Так сложилось, что реальность, которую видел я, была именно такой. Мои герои говорят языком молодежи того времени», — рассказал он.

По признанию жюри, главными критериями высокой оценки фильма стали эмоциональный отклик и уникальность посыла фильма, доносимого до зрителя.

«Нас больше всего заинтересовала актуальность темы киноленты. То, что происходило с молодежью тогда, происходит и сегодня. Прошло много лет, но ничего не изменилось», — подытожил председатель жюри — азербайджанский кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер, соучредитель Общества для содействия разработке документальных фильмов и авторских программ Эльчин Мусаоглу.

Он подчеркнул, что члены жюри выбрали лучшее из того, что было представлено на кинофестивале этого года.