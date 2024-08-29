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Члены УИК начинают подомовой обход избирателей перед выборами в Госсовет РТ
С 29 августа в Татарстане начинается подомовой обход избирателей для информирования о предстоящем голосовании на выборах в Госсовет РТ. Об этом сообщает Центризбирком республики.
«Подготовка к голосованию — это очень ответственный, системный процесс, а информирование о выборах — важная часть такой работы», — заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
По его словам, члены участковых избирательных комиссий расскажут татарстанцам, как найти свой избирательный участок, кому доступно голосование на дому и до какой даты возможна подача заявления о голосовании в системе «Мобильный избиратель».
«В самых людных местах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска, у торговых центров, в парках и скверах, у проходных предприятий, мы раздаем информационные материалы о выборах, рассказываем о формах и сроках голосования, собираем предложения и замечания граждан», — добавил заместитель Председателя ЦИК РТ Андрей Нефедов.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.
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