Члены татарской общины Афганистана готовы продавать детей, спасаясь от голода

Фото: ИА «Татар-информ»

Афганистан столкнулся с серьезным экономическим спадом. Страна на грани гуманитарной катастрофы, это отражается и на местных татарских общинах.

«Семьи членов татарской общины из-за нехватки средств к существованию вынуждены отдавать замуж малолетних девочек в соседние страны, Пакистан и Иран. А также были случаи продажи новорожденных детей ради спасения остальных детей от голода», — комментирует ситуацию корреспонденту ИА «Татар-информ» генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.



Экономическая ситуация в Афганистане действительно очень сложная. Большей частью это связано с тем, что валютные счета страны в западных банках заблокированы. Та небольшая гуманитарная помощь, которая поставляется, практически не доходит до населения, а перепродается преступными группировками и сбывается на рынках Пакистана и Афганистана.

По данным комиссии ООН, в ближайшее время около 14 млн афганцев могут столкнуться с голодом.

Рустам Хабибуллин рассказал, что в своих провинциях афганские татары активно занимаются сельским хозяйством. Они производят все виды сухофруктов, включая орехи, выращивают овощи, собирают большие урожаи цитрусовых культур и многое другое. Несомненно, это спасает от голода в сезон. Но проблема в том, что у общины нет хранилищ, и они вынуждены практически весь урожай экспортировать. До военного переворота основная часть товара уходила в Индию и Иран, которые осенью закупают продукцию. Они размещали продукцию в своих хранилищах, а зимой привозили обратно и продавали на рынках Афганистана, хорошо зарабатывая на разнице. Сейчас, когда провинции находятся в состоянии войны и какая-либо транспортная логистика отсутствует, урожай просто некому продавать. Огромное количество урожая портится, и община вынуждена пускать его на удобрение.

«Лидеры татарских общин через наш фонд хотят обратиться за гуманитарной помощью к руководству Татарстана, который считают своим старшим братом. Наш фонд через свое представительство готов передать эту помощь каждому голодающему», — сообщил Рустам Хабибуллин.

По его словам, это должны быть адресные доставки. Таким образом поступают Таджикистан и Узбекистан — они завозят гуманитарную помощь, договариваясь непосредственно с губернаторами провинций, где массово проживают их национальные диаспоры.