Члены Союза писателей РТ не одобрили одну из поправок в обновленный устав объединения

Фото: ИА «Татар-информ»

В Казани прошло заседание правления Союза писателей РТ, на котором в обновленный устав объединения было предложено внести три дополнения и две поправки. Одну из поправок правление отказалось одобрить.

На встрече было отмечено, что ныне действующий устав организации был принят еще в 90-х годах прошлого века.

«Устав усовершенствован в соответствии с современными требованиями. На основе обновленного устава Союзу писателей созданы все возможности широкомасштабно вести свою деятельность», — подчеркнул народный поэт Татарстана Зиннур Мансуров, который ознакомил членов правления с проектом документа.

Он раскритиковал коллег, которые, по его мнению, «раздували» проблемы, озвученные в ходе обсуждения проекта устава, вынося содержание внутреннего документа в средства массовой информации.

По словам Мансурова, дискуссии строились в основном вокруг двух статей устава — они касаются выплаты взносов членами союза и порядка исключения из объединения. При этом эти позиции содержались в документе и ранее, добавил он.

«Членский взнос в сумме 1 тысячи рублей в год — это не много, а мы делаем из этого большую проблему. Что касается выхода из союза, то каждый может по заявлению как вступить, так и покинуть ряды организации», — сказал Мансуров.

Участники заседания активно обсуждали вопросы о порядке избрания председателя и состава правления. В итоге было решено не принимать одну из правок, которая гласит: «Председатель правления избирается членами правления путем тайного голосования».

Обновленный устав должен быть утвержден съездом Союза писателей, сроки проведения которого пока неизвестны.