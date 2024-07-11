Члены Общественного совета НКНХ побывали в «Доме полимеров» СИБУРА на ВДНХ

Члены Общественного совета «Нижнекамскнефтехима» побывали в «Доме полимеров» СИБУРа. Уникальное образовательно-выставочное пространство работает в павильоне №12 ВДНХ. В «Доме полимеров» представители общественности Нижнекамска погрузились в мир нефтегазохимии, узнали много нового о современных синтетических материалах, а также приняли участие в торжественном закрытии Международной выставки-форума «Россия».

На первом в этом году заседании Общественного совета «Нижнекамскнефтехима» одной из главных тем стало создание тематической площадки, с помощью которой нижнекамцы и гости города могли бы больше узнать о промышленных предприятиях Нижнекамска и их основной продукции.

Примером такого образовательно-выставочного пространства стал «Дом полимеров» в Москве, открытый в ноябре прошлого года. У всех гостей «Дома полимеров» есть возможность узнать, как рождаются полимеры, где они применяются, какие виды пластика существуют, как правильно сортировать отходы и многое другое.

Во время экскурсии члены Общественного совета «Нижнекамскнефтехима» погрузились в увлекательный мир создания полимеров. В интерактивном формате гостям показали процесс создания полимеров и их применения в производстве товаров, без которых сегодня невозможно представить современную жизнь. Это долговечные трубы для ЖКХ, утеплители, шумоизоляция, посуда, клей, лаки, декор и многое другое.

«Я гуманитарий и далека от нефтехимического производства, да и в школе не понимала и не любила химию, но побывав в «Доме полимеров» СИБУРа, поняла, что химия – это очень увлекательная наука. Мое отношение к ней кардинально поменялось. Очень правильный, продуманный и интересный формат», – отметила член Общественного совета НКНХ, директор многопрофильного лицея №37 Динара Котляр.

В одном из залов экспозиции можно было примерить на себя роль сотрудника нефтехимического предприятия, в другом – узнать о новаторах, ученых, сотрудниках СИБУРа и об их вкладе в развитие отрасли, о потенциале молодых специалистов компании. В ходе экскурсии по «Дому полимеров» гостям из Нижнекамска рассказали о второй жизни пластика, экономике замкнутого цикла и экологии производства. Яркие впечатления у членов Общественного совета оставила экспозиция с картой нашей страны, на которой представлены все географические локации предприятий СИБУРа.

«Приятно, что на экспозиции весомо представлен наш Нижнекамск и его самое крупное предприятие – «Нижнекамскнефтехим», один из наших выдающихся руководителей – Николай Васильевич Лемаев. Совсем недавно по приглашению СИБУРа в «Доме полимеров» побывали 20 лучших студентов нашего колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. Они были в полном восторге от увиденного», – поделился член Общественного совета НКНХ, директор КНН Айдар Фаретдинов.

Члены Общественного совета признались: хотелось бы, чтобы и в Нижнекамске появился подобный центр, посвященный нефтехимии.

«Я из семьи нефтяников, нефтехимия мне близка. Поэтому мне казалось, что ничего нового я для себя уже не открою. Но, попав в «Дом полимеров», понял, что был не прав. Экскурсоводы так увлекательно рассказывают о полимерах, всей цепочке – от создания до получения конечной продукции – очень впечатляет!», – рассказал после экскурсии член Общественного совета НКНХ, главный врач Нижнекамской ЦРМБ Руслан Валеев.

Экскурсии по «Дому полимеров» проводят не только профессиональные экскурсоводы, но и сотрудники разных предприятий СИБУРа, в том числе «Нижнекамскнефтехима». За время работы «Дома полимеров» СИБУРа его гостями стали более 100 тысяч человек из разных уголков России.

После окончания выставки-форума «Россия» планируется расширить экспозицию «Дома полимеров». Павильон будет реконструирован как площадка для реализации различных инициатив и проведения мероприятий, ориентированных на популяризацию научных знаний среди школьников и студентов, их поддержку в самоопределении и развитии профессиональной карьеры в нефтехимии на предприятиях отечественной промышленности. Будут созданы классы и лаборатории для изучения современных полимерных материалов, показателей качества и безопасности продуктов. Для повышения экспертизы специалистов нефтегазохимической отрасли, в том числе молодых сотрудников, будут проводиться обучающие тренинги и сессии.

Общественный совет «Нижнекамскнефтехима» создан в апреле 2022 года. Его основной целью является повышение информированности населения о развитии крупнейшего предприятия города, промышленной безопасности, экологических аспектах, кадровой политике, а также для привлечения общественности к обсуждению вопросов, имеющих важное значение для социально-экономического развития района и города. Постоянными участниками Общественного совета являются 20 человек, которые представляют различные социальные объединения Нижнекамска.

фото: пресс-служба ПАО «Сибур»