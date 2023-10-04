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Члены объединения «Мәрхәмәт — Милосердие» провели горячую линию по защите прав пожилых
Сегодня в Казани по инициативе членов депутатского объединения Государственного Совета РТ «Мәрхәмәт — Милосердие» и уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан Сарии Сабурской была организована работы горячей линии «Женское внимание».
Участницы депутатского объединения отвечали на вопросы по защите прав граждан старшего возраста, ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Акция была приурочена к Декаде пожилых людей, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.
«Горячая линия — традиционная форма общения с населением по самым разным вопросам. Сегодня вопросы звучат из многих муниципальных районов нашей республики», — отметила заместитель руководителя депутатского объединения «Мәрхәмәт — Милосердие» и заместитель председателя Комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова.
Парламентарий вспомнила про звонок, касающийся использования льготной транспортной карты. Пенсионер предложил изучить возможность использования льготной транспортной карты в общественном транспорте не только Татарстана, но в других субъектов России.
«Этот вопрос мы изучим совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, а затем рассмотрим предложение с женщинами — депутатами Приволжского федерального округа в рамках дискуссионной площадки, обсудим их практику и возможность реализации опыта Татарстана», — заверила она.
Поступившие вопросы касались в том числе назначения, оформления и индексации пенсии, прохождения социальной реабилитации граждан пожилого возраста, назначения санаторно-курортного лечения, организации досуга пенсионеров.
Депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова, которая тоже участвовала в работе горячей линии, упомянув слаженную работу депутатов татарстанского парламента с уполномоченным по правам человека в РТ.
По словам Ларионовой, каждый четвертый татарстанец — это пожилой человек. Именно поэтому в Декаду пожилых так важно проводить мероприятия, которые позволяют окружить вниманием ветеранов и людей старшего возраста, уверена она.
На вопросы жителей республики совместно с членами объединения «Мәрхәмәт — Милосердие» и уполномоченным по правам человека отвечали представители Минтруда РТ, Минздрава РТ, Нотариальной палаты РТ, Государственной жилищной инспекции РТ, Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ, Прокуратуры РТ.
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