Члены объединения «Мәрхәмәт — Милосердие» провели горячую линию по защите прав пожилых

Сегодня в Казани по инициативе членов депутатского объединения Государственного Совета РТ «Мәрхәмәт — Милосердие» и уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан Сарии Сабурской была организована работы горячей линии «Женское внимание».

Участницы депутатского объединения отвечали на вопросы по защите прав граждан старшего возраста, ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Акция была приурочена к Декаде пожилых людей, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Горячая линия — традиционная форма общения с населением по самым разным вопросам. Сегодня вопросы звучат из многих муниципальных районов нашей республики», — отметила заместитель руководителя депутатского объединения «Мәрхәмәт — Милосердие» и заместитель председателя Комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова.

Парламентарий вспомнила про звонок, касающийся использования льготной транспортной карты. Пенсионер предложил изучить возможность использования льготной транспортной карты в общественном транспорте не только Татарстана, но в других субъектов России.

«Этот вопрос мы изучим совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, а затем рассмотрим предложение с женщинами — депутатами Приволжского федерального округа в рамках дискуссионной площадки, обсудим их практику и возможность реализации опыта Татарстана», — заверила она.

Поступившие вопросы касались в том числе назначения, оформления и индексации пенсии, прохождения социальной реабилитации граждан пожилого возраста, назначения санаторно-курортного лечения, организации досуга пенсионеров.

Депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова, которая тоже участвовала в работе горячей линии, упомянув слаженную работу депутатов татарстанского парламента с уполномоченным по правам человека в РТ.

По словам Ларионовой, каждый четвертый татарстанец — это пожилой человек. Именно поэтому в Декаду пожилых так важно проводить мероприятия, которые позволяют окружить вниманием ветеранов и людей старшего возраста, уверена она.

На вопросы жителей республики совместно с членами объединения «Мәрхәмәт — Милосердие» и уполномоченным по правам человека отвечали представители Минтруда РТ, Минздрава РТ, Нотариальной палаты РТ, Государственной жилищной инспекции РТ, Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ, Прокуратуры РТ.

«Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек <…> получили то, что им положено по закону — компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации», — отмечал ранее Президент РФ Владимир Путин.