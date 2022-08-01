Члены «Милли шура» выразили недовольство откладыванием принятия резолюции съезда ВКТ

Решение об отложении принятия резолюции VIII съезда Всемирного конгресса татар вызвало недовольство среди членов национального совета «Милли шура». Ожидается, что окончательно резолюция будет принята через две недели.

На заседании в «Казань Экспо» историк, член «Милли шура» Дамир Исхаков пожелал ознакомиться с проектом резолюции съезда и изменениями в Устав организации.

Председатель «Милли шура» Василь Шайхразиев опроверг информацию о внесении изменений в Устав. «А резолюцию мы подготовим, проект будет донесен до членов совета», — сказал Шайхразиев.

Он также отметил, что подготовкой резолюции будет заниматься оргкомитет, созданный по Указу Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Председатель Союза писателей РТ Ркаиль Зайдуллин поинтересовался, когда будет готов проект. «Может не остаться времени почитать, проанализировать. А еще у нас традиционно съезд принимал обращение к татарскому народу. Оно будет?» — спросил писатель.

По словам председателя «Милли шура», оргкомитет отказался от принятия таких обращений, так как он работает основательно.

«В ходе съезда будет принят только проект резолюции, мы возьмем его за основу. Резолюция будет принята через две недели. В течение двух недель члены „Милли шура“ смогут вносить свои предложения», — пояснил Шайхразиев.

Участники заседания предложили поднять этот вопрос 2 августа на первом заседании нового совета «Милли шура».

«Мы работаем пять лет. Неправильно считать, что наша главная работа — это принимать резолюцию в ходе съезда», — обратился председатель «Милли шура» к присутствующим.