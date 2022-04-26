Члены клуба «Совета директоров по сервису КАМАЗ» обсудили, как остаться на плаву в кризис

С 21 по 22 апреля 2022 года прошло 12-е заседание клуба «Совета директоров по сервису КАМАЗ». Партнеры мероприятия — ГазпромНефть и Savalt Group.

Спикеры ответили на вопросы аудитории, о том как остаться на плаву в период кризиса, сохранить штат сотрудников и не потерять производственные мощности.

Генеральный директор Savalt Group Валерий Перцев поделился своим видением на ситуацию в стране: «На самом деле любой кризис — это время возможностей. На рынке снижается конкуренция, большое количество игроков освобождают ниши, уменьшается ассортимент привычных товаров и услуг. Открыты все дороги для отечественных производителей.

Если говорить о сервисном обслуживании, надо помнить два его главных составляющих: человеческий труд и запасные комплектующие. В настоящее время стоимость услуг, вероятно, подорожает в связи с инфляцией, повышением заработных плат. Затраты на запчасти — останутся неизменны или же вообще сократятся. Их изготовление в большей степени перейдет на территорию РФ. Однако из-за этого не стоит переживать о качестве. В нашей стране большое количество хороших производственных площадей, оборудования и квалифицированных инженеров. Производимые сегодня товары отвечают большому количеству требований. При полном же импортозамещении их станет больше, да, возможно, будут сложности (куда без них), но в целом качество не должно стать хуже.

Надо отдать должное Правительству РФ, которое разрабатывает различные мероприятия для поддержки отечественного бизнеса, выделяет дополнительные средства, компенсирует ставки. Уже сейчас мы можем увидеть резкие „взлеты“ наших компаний, что не может не радовать».

Savalt Group — единственный дистрибьютер ГазпромНефть при реализации моторных масел КАМАЗ G-Profi. А также крупный производитель стретч-пленки, полимер-песчаных изделий с собственным логистическим парком.