Члены избиркома посетили 1,3 млн домов и квартир в Татарстане

1,3 млн домов и квартир в РТ посетили члены избирательных комиссий в рамках проекта «ИнформУИК».

Как уточнили в пресс-службе ЦИК Татарстана, до окончания адресного информирования осталась всего неделя. Члены избиркома республики уже пообщались с почти двумя млн избирателей, проживающих в РТ.

По словам председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева, члены избирательных комиссий Татарстана, которые приглашают избирателей на выборы Президента России — это особые люди.

«Ответственные, позитивные, делающие важную работу. В республике живут замечательные люди! 76% граждан открыли свои двери для членов УИК, они с интересом, доброжелательно общаются с обходчиками», — прокомментировал Кондратьев.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).