Члены избирательной комиссии сами посетили удаленные деревни в Агрызском районе РТ

Фото: «Агрызские вести»

Возможность проголосовать жителям удаленных деревень Агрызского района предоставили члены избирательной комиссии №489. К этому участку в селе Кичкетан относятся четыре населенных пункта — Кичкетан, Варзи-Омга, Варзи-Пельга и Балтачево. Всего в них зарегистрирован 551 избиратель. Об этом пишут «Агрызские вести».

Пожилой житель деревни Варзи-Омга Азат Аскаров рассказал, что раньше ездил голосовать в Кичкетан либо на автобусе, либо на машине. «А вот на выборах прошлого года и сейчас члены комиссии сами приехали к нам. Это очень удобно, — поделился избиратель.

В клубе голосующих встречают с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Каждому проводят термометрию, выдают перчатки, маски, ручки, предлагают антисептики для обработки рук.

В деревне Варзи-Омга зарегистрировано 83 избирателя. Работа членов участковой комиссии ведется с 9.00 до 13.00. «Народ очень активный. К десяти часам утра проголосовало уже 33 человека», — рассказала председатель УИК №489 Чулпан Хуснутдинова.

В числе первых пришла проголосовать и активистка Рамиля Хикматуллина, которая ранее трудилась в должности замруководителя исполкома Кичкетанского сельского поселения.

«Это нужно для будущего нашей страны, республики, родного района. Думаю, что важно отдать свой голос тем, кто понимает проблемы жителей таких малых деревень, как наша, создает комфортные условия для жизни сельчан, — отметила она.

Члены комиссии завтра, 18 сентября, приедут в Варзи-Пельгу. «Если в часы нашего пребывания в Варзи-Омге и Варзи-Пельге тот или иной избиратель не смог проголосовать, то мы ждем таких граждан в один из трех дней на основном избирательном участке в Кичкетане», — сообщила Чулпан Хуснутдинова.