Члены «Движения первых» Татарстана отправятся в международный лагерь в Малайзию

В 2025 году в Малайзии будет организована первая смена международного молодежного лагеря, куда поедут и ребята из Татарстанского отделения «Движения первых». Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения организации Тимур Сулейманов.

«Молодежную делегацию из Малайзии ожидаем у нас в следующем году на международном экономическом форуме „Россия — Исламский мир: KazanForum" и Казанском глобальном молодежном саммите. Поездка ребят из Татарстана в Малайзию также ожидается в 2025 году. Планируем провести там первую смену международного молодежного лагеря. При подготовке программы смены по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова будем опираться на имеющийся в Татарстане уникальный опыт: организацию сообщества „Сәләт" и лагерные смены „Движения первых"», — пояснил собеседник агентства.

В 2025 году «Движение первых» планирует активно встречаться и сотрудничать с международным сообществом на Казанском форуме молодых предпринимателей стран ОИС, Глобальном форуме молодых дипломатов и Казанском глобальном молодежном саммите, который будет посвящен теме воспитания и образования, заключил Сулейманов.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.