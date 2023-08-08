Члены «Движения первых» РТ проведут экскурсию для иностранных гостей по Казанскому Кремлю

Члены «Движения первых» из Татарстана проведут экскурсию по Казанскому Кремлю для участников первого международного лагеря, который пройдет в столице РТ и Иннополисе в конце августа. Интересно, что маршруты составили сами ребята во время смены «Кремлевский двор». Об этом «Татар-информу» сообщил депутат Госсовета РТ, руководитель казанского отделения «Движения первых» Динар Бариев.

«Мы не планировали, что ребята составят свои маршруты, просто хотели, чтобы они познакомились с музеями, поучаствовали в мастер-классах. Но увидели, что у них есть более широкий запрос: не просто участвовать, но и быть экскурсоводами. Последние два дня смены вместе с работниками Казанского Кремля составляли свои туристические маршруты. Они не войдут в какой-то официальный перечень, однако наши ребята проведут экскурсии для участников международного лагеря, это 100 человек из разных стран», – сообщил собеседник.

По его словам, молодым людям будет интересно слушать экскурсии от ровесников. Казанский Кремль согласился дать небольшую аккредитацию экскурсоводов для ребят. Возможно, в будущем будет составлен даже отдельный детский маршрут.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых», напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.