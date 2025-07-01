Члены ЦИК РТ приняли участие в мероприятиях по выдвижению кандидатов на пост Раиса РТ

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Мероприятия по выдвижению кандидатов на выборах Раиса Татарстана провели четыре региональных отделения политических партий, зарегистрированных в республике. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

За последние дни члены Центральной избирательной комиссии РТ посетили мероприятия по выдвижению кандидатов, организованные ЛДПР, «Единой Россией», КПРФ и «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость».

Самовыдвижение на выборах Раиса Татарстана не предусмотрено, напомнили в региональном ЦИК.

«Центральная избирательная комиссия Татарстана сделает всё, чтобы организовать и провести главные выборы республики – максимально прозрачно, в строгом соответствии с законом. ЦИК Татарстана полностью готов к приему документов от кандидатов, этот период продлится до 11 июля включительно», – подчеркнул председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

По данным ЦИК Татарстана, в организации Единого дня голосования 2025 будут задействованы примерно 22 тыс. членов избирательных комиссий. На территории республики предполагается открыть 2752 УИК, включая 42 участка в местах временного пребывания избирателей. В воскресенье, 14 сентября, участки для голосования будут открыты с 7 до 20 часов.

Помимо выборов Раиса Татарстана, в этот день состоятся довыборы в Государственный Совет РТ по Мелекесскому избирательному округу №18 и выборы более 7,6 тыс. муниципальных депутатов.