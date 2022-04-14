Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР приостановят 11 мая

С 11 мая будет приостановлено членство России в Агентстве по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития. Решение об этом принято руководством организации, сообщает РИА Новости.

«Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР было приостановлено 11 апреля после решения руководящего органа ОЭСР. Россия была соответствующим образом проинформирована, и приостановка вступит в силу 11 мая», — уточняется в сообщении.

РФ являлась членом организации с 2013 года.

Многие страны ввели санкции против России в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Выступив с видеообращением 24 февраля, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что главной задачей Вооруженных сил РФ станет защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация страны.