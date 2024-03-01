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Член жюри вокального конкурса «Балачак»: Делаем упор на патриотическое воспитание
Член жюри IV Международного вокального конкурса-фестиваля «Балачак», почетный работник образования РТ Резеда Валеева на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала, что конкурс призван не только выявить таланты, но и дать патриотическое воспитание детям и педагогам.
«Дети сейчас увлекаются исполнением песен, написанных для взрослых. Это даже стало своего рода модой. Интернет невозможно заблокировать, тем не менее, сейчас мы очень плотно работаем в сфере патриотического воспитания. В последние два года дети больше поют о родном крае, родине. И в прошлом году на нашем конкурсе было приятно услышать в детском исполнении произведения таких татарских композиторов, как Салих Сайдашев, Александр Ключарев, Рустем Яхин. Педагоги включают в репертуар и произведения классиков. Народные песни звучат у нас всегда», - рассказала она журналистам.
По ее словам, в Татарстане активно развивается вокальная школа, дети осваивают вокальную технику и, следовательно, могут исполнять сложные произведения.
«Однако, как я уже сказала, в последнее время мы делаем упор на патриотическое воспитание. Такая же работа ведется и с педагогами. Также в рамках конкурса пройдет круглый стол, где члены жюри подробно объяснят каждый номер, ответят на все вопросы участников и преподавателей, дадут советы.», - сказала Резеда Валеева.
«Министерство культуры делает акцент на том, что дети поют для детей, на этом и сосредоточено наше внимание. Мы определили и наш принцип работы - "дети для детей". На самом деле, это очень большая методическая работа, поэтому педагоги на мастер-классах для участников объясняют это очень подробно. Также очень важно, чтобы были песни, написанные для детей, авторы, пишущие для детей. Такие конкурсы, как конкурс-фестиваль “Балачак”, дают авторам возможность развиваться в этом направлении», - сказал заведующий отделом по взаимодействию со СМИ и общественными организациями министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов.
В конкурсе-фестивале «Балачак» бесплатно могут принять участие дети в возрасте от 5 до 18 лет. Впервые конкурс проходил в 2021 году. За три года в фестивале приняли участие 2038 творческих коллективов и вокалистов из разных уголков России: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Курска, Коломны, Самары, Магнитогорска, Тамбова, Новороссийска, Красноярска, Екатеринбурга, Челябинска, Свердловска, Ухты и др.
Первый отборочный тур пройдет в режиме онлайн 15-16 апреля. Второй этап состоится 3-4 мая в Казани. Финал конкурса - церемония награждения лауреатов и победителей состоится 5 мая в культурном центре «Сайдаш». Председатель жюри - певица, вокалистка, педагог с 25-летним стажем, автор хитов, эксперт вокального шоу «А ну-ка, все вместе» на канале «Россия 1» (1-2 сезоны), член жюри многочисленных вокальных конкурсов Дина Мигдал.
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