news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 5 марта 2026 14:25

Член СПЧ выступила за амнистию впервые осужденных женщин к 8 марта

Читайте нас в
Телеграм

Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева заявила, что к 8 марта следует объявить амнистию для женщин, впервые осужденных за ненасильственные преступления. Ее слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос о необходимости такой меры, она подчеркнула, что амнистия женщинам к Международному женскому дню действительно нужна. По ее мнению, в целом не бывает периода, когда общество не нуждалось бы в амнистии и помиловании.

Меркачева считает, что в первую очередь под амнистию должны попасть женщины, которые впервые осуждены за ненасильственные преступления. Также, по ее словам, освобождение следует распространить на женщин с детьми.

Отдельно правозащитница обратила внимание на состояние здоровья заключенных. Она отметила, что в следственных изоляторах находится значительное число женщин с онкологическими заболеваниями, и эту категорию также необходимо учитывать при принятии решения.

Кроме того, член СПЧ полагает, что амнистия могла бы коснуться женщин, осужденных по экономическим статьям, связанным с предпринимательской деятельностью, а также врачей. По ее мнению, представители медицинской профессии уже внесли вклад в спасение людей и вряд ли станут рецидивистами, а проявление гуманизма со стороны государства было бы ими оценено.

#амнистия #8 марта
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

4 марта 2026
Скончался главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Скончался главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

4 марта 2026
Новости партнеров