Член СПЧ Александр Брод: Путин в своем обращении расставил необходимые акценты

Все субъекты РФ оказывают всестороннюю поддержку участникам спецоперации, участвуют в восстановлении новых регионов, большинство граждан поддерживают усилия Президента и Правительства страны. Об этом сказал член СПЧ Александр Брод, комментируя сложившуюся на сегодня ситуацию.

«<...> в этот период особо опасны и недопустимы любые провокационные действия, сеющие смуту, раскол», — отметил общественный деятель, подчеркнув, что Владимир Путин в своем утреннем обращении расставил все необходимые акценты.

Брод призвал сохранить единство и сделать всё возможное, чтобы Россия выстояла и развивалась.

«Выдержав небывалый шквал санкций, политической и информационной агрессии извне, страна в условиях СВО отстаивает безопасность новых регионов, которые связали свое будущее с Россией, подавляет военные действия нацистского режима Украины, пользующегося преступной поддержкой Запада», — приводит слова Брода телеграм-канал СПЧ.